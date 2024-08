Moj dečko je Albanac: Odveo me da upoznam njegovu porodicu, buduća svekrva me prestravila, a onda me pozvala da sednemo nasamo...

Upoznavanje roditelja partnera nije uvek najprijatnije iskustvo, posebno ako znate da imaju predrasude o vama i da nisu baš najsjaniji. Upravo ovakvo iskustvo imala je influenserka Dina Khalil koja je u vezi sa Albancem. Kako je istakla na početku svog videa koji je objavila na TikToku, dugo je izbegavala da upozna majku svog dečka, ali je bila svesna da do toga kad-tad mora doći.

"Svaka osoba mi je rekla da su majke iz Albanije koje imaju jednog sina prestrašne i da ne vole njihove žene. Upozoravali su me da me neće voleti zato što nisam Albanka i da će zbog toga biti veoma zla prema meni. Takođe su mi skrenuli pažnju da će me isterati iz života svog sina i da će to biti najgora osoba na svetu koju sam upoznala", ispričala je Dina na početku TikTok videa.

Zbog svega navedenog, Dina je bila uplašena, ali više nije imala prostora za izbegavanje, te je morala da izađe na večeru sa roditeljima svog dečka.

"Kada sam ugledala njegovu mamu, vilica mi je pala do poda. Sedela je i bila je prelepa. Ona je možda najlepša žena koju sad ikad videla. Da je odrasla u Americi, sigurno bi bila supermodel. Seli smo, tu je bio i njen muž, a ona je za celo veče jedva progovorila dve reči. Potom mi je dečko rekao da želi nasamo da popije kafu sa mnom kada odemo kod njih kući. Nisam mogla da jedem, nisam mogla da pijem, samo sam sedela preplašena. Tu je bio moj kraj", priča Dina.

Kako kaže, molila je dečka da ne pije kafu sama s njegovom majkom, ali je on insistirao.

"Bila sam toliko nervozna da se ne sećam razgovora. Kada smo krenuli, osećala sam se oslobođeno što se to konačno završilo. Kad se sve sleglo, shvatila sam da je ona jedna divna, nežna i fantastična žena. Zato sam želela da vam kažem - ne slušajte šta vam ljudi pričaju i steknite lični utisak. Nas dve smo sada prijateljice, obožavam da budem u njenom prisustvu", zaključila je.

