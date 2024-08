Najjednostavniji recept za slatko, ali i džem od smokava za koji vam ne treba šećer: Toliko je lako napraviti da ćete uživati

Računica je jednostavna i nepogrešiva

Za dve tegle slatka od smokvica potrebno je kilogram šećera na kilo i dvesta grama smokvi. Ukoliko imate drvo smokve u svom dvorištu dve tegle slatka od ovog voća koštaće vas svega 114 dinara koliko je kilogram šećera. Za džem izdataka takoreći da nema. Obrane smokve očistite i svaku podelite na pola. Smokva je slatka, pa šećer nije ni potreban u pripremi džema.

foto: Kurir/T.S.

Najjednostavniji recept za slatko od smokvica

Kilogram i dvesta obranih smokvi se očisti, iseče se deo gde je drška na gornjoj strani smokve. Operu se u dve do tri vode, a zatim se smokve stave u šerpu sa vodom koja mora da ih prelije i tako se kuvaju do ključanja tri do pet minuta.

foto: Kurir/T.S.

Nakon toga kad voda proključa, isipamo je i dodajemo u istoj količini drugu vodu. Postupak se ponavlja pet puta (sa novom vodom i ključanjem od tri do pet minuta). Zatim ocedimo smokve a u drugoj šerpi, kilogram šećera sa 1 litrom vode stavimo da proključa. Nakon toga ubacimo smokve u špinovan šećer i zajedno kuvamo dok se slatko ne završi. Sve je gotovo kada sirup od šećera zahvaćen kašikom počne da se cedi sa kašike kao gusta nit. Slatko sklonimo sa plotne šporeta i pokrijemo krpom. Kada se slatko ohladi pakujemo ga u tegle koje su sterilisane.

Napomena: U slatko na kraju kuvanja može da se doda kesica vanilinog šećera ukoliko volite ukus vanilice.

foto: Kurir/T.S.

Priprema džema

Obrane smokve očistite i svaku podelite na pola. Smokva je slatka pa šećer nije ni potreban u pripremi džema. Smokve, zavisi od toga koliko su zrele, kuvati od 90 za 120 minuta dok se ne ujednači masa za džem koji je idealan i nezamenljiv za štrudlu i kolače. Smesu bi bilo poželjno izmiksati štapnim mikserom tri minuta.

Čaj od smokvinog lista

foto: Kurir/T.S.

I ono što se često zaboravlja - list smokve je i te kako lekovit, na to ukazuju i travari na osnovu svog iskustva u branju sušenju i pripremi čajeva od lekovitog bilja, a nakon toga i konzumiranja istih, ali i farmakolozi koji se bave lekovitm svojstvima bilja.

