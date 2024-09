Uložila preko 40 hiljada evra na svadbu, pa saznala da je dečko vara: Umesto da proklinje sudbinu, mlada se odlučila na ovaj potez

Lindzi Slejter iz Notigema u Velikoj Britaniji bila je 12 godina u vezi sa mladićem za koga je trebalo da se uda. Zakazali su galantnu svadbu za 17. avgust, ona je kupila raskošnu venčanicu, pozivnice su bile poslate, a medeni mesec na bajkovitom grčkom ostrvu Kritu uplaćen.

Slavlje umesto suza

Nedelju dana pred Lindzi je saznala šok istinu - njen partner je imao drugu ženu i bezočno je varao. Umesto da plače, proklinje sudbinu i otkaže svadbu mlada je uradila nešto što niko nije očekivao.

foto: Profimedia

"Bila sam slomljena, ali bilo je prekasno da otkažem venčanje u koje smo uložili 46.000 dolara. Svi su bili šokirani, sav taj novac uzalud potrošen. Ali, veliki deo mene je mislio da treba da proslavim svoju slobodu što sam i uradila," ispričala je Lindzi za New York Post.

Svadbu je pretvorila gala žurku za 70 njoj dragih osoba kako bi proslavila svoju slobodu. Zajedno sa sestrom Bet i najboljom drugaricom Melisom nastavila je sa pripremama za venčanje ali bez mladoženje.

Na dan nesuđenog venčanja došli su gosti i uživali u hrani i piću kao da je prava svadba.

foto: Profimedia

"Bila sam okružena tolikom ljubavlju, to me je zaista podsetilo da mi on nije potreban. Odlučila sam da provedem dan sa prijateljima i porodicom radije nego da sedim kod kuće i plačem. Osećala sam se kao da je to novi početak za mene - rekla je ona, a piše "Srećna Republika".

Umesto na medeni mesec sa suprugom na Krit je otputovala sa najboljom drugaricom Melisom i sjajno su se provele.

foto: Profimedia

Lindzi se zahvalila svojim prijateljima i porodici, rekavši da su joj njihova podrška i prisustvo pomogli da prebrodi ovo teško vreme. Njena odluka da proslavi slobodu umesto da sedi kod kuće i plače postala je inspiracija za mnoge, pokazujući kako se i iz najtežih situacija može izaći sa stilom i hrabrošću.

Njen bivši verenik nije želeo da komentariše Lindzin potez, ali je priznao da je varao.

(Kurir.rs/J.M.)

Bonus video:

04:23 KOJE SU PROSEČNE CENE ZA ORGANIZACIJU JEDNE SVADBE? Bubanja: Samo restoran je 9.000 evra, a NEĆETE VEROVATI GDE ODE NAJVIŠE NOVCA