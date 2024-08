Rođena majka mi je telefonom saopštila da ima aferu sa mojim suprugom: On se seli kod nje, a prete mi da će mi uzeti ćerku

Da život zaista piše romane pokazuje i ispovest jedne žene kojoj je majke putem telefonskog razgovora saopštila da je u vezi sa njenim mužem. Da zlo bude veće, rođena majka joj je pripretila da će joj uzeti njenu četvorogodišnju ćerku.

"Zajedno smo od kad sam ja imala 19, a on 21. godinu. Godine su prošle, sada sam majka i ne bih trebala da se suočavam s ovim. Večeras mi je suprug priznao ono što mi je majka rekla preko telefona - on se seli kod nje. Najgore mi je što je priznao da njihova afera traje već šest godina, što je pre rođenja naše ćerke," napisala je anonimna žena, a preneo The Sun.

foto: Profimedia

Kako je dalje navela, njen suprug i majka su oduvek bili u sjajnim odnosima, ali joj nikada nije palo na pamet da tu ima nečega više sem uzajane ljubavi i poštovanja.

"Muka mi je kad pomislim na sve to. Da stvar bude još gora, moj suprug priča kako želi da odvede našu ćerku, nekoliko hiljada kilometara dalje, od Arkansasa do Los Anđelesa, i da je mojoj mami da je odgaja kao svoju ćerku. Rekla sam mu da to neće moći, ali on mi se suprotstavlja i govori da će ona živeti sa njima, i da će joj moja mama biti maćeha," ispričala je uznemireno žena.

foto: Profimedia

Takođe je dodala da nije mogla da odoli a da ne pogleda u njegov telefon. Malo je reći da se šokirala kada je videla sva ta vrela dopisivanja i nage fotografije koje su razmenjivali. Rekla je i da njen otac policajac, takođe, nije ni slutio da ga žena vara sa rođenim zetom, kao i da je kranje izbezumljen zbog svega.

"Moj tata je konstantno pod stresom, jako je uzrujan. Ne znam kako ću ikada moći da se nosim s ovim. Osim što se razvodim od muža, što on želi kako bi mogao da bude s mojom mamom, pitam se kako da se emocionalno nosim sa situacijom," završila je ona svoju ispovest.

Kako biste vi postupili?

(Kurir.rs/J.M.)

