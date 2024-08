Dok je bio na ratištu prevarila ga je sa 60 kolega vojnika: Ali jedan gnusan detalj naveo ga je da joj se osveti kao nikome nikada

Američki vojnik poznat pod prezimenom Frizmaster, vratio se sa ratišta kući, radostan što će videti svoju suprugu posle nekoliko meseci razdvojenosti.

Ali, umesto romantičnog dočeka, sačekalo ga je neprijatno iznenađenje - saznao je da ga je žena prevarila čak 60 puta, i to sa njegovim kolegama vojnicima. Kao da sve to nije dovoljno, još je i ostala trudna.

Nakon što je sve to saznao i uverio se u tačnost informacija, odlučio je da se osveti, a zatim i da podeli priču sa celim svetom:

foto: Profimedia

"Na početku, ona je bila sve što sam tražio u ženi. Slatka, brižna, mazna. Trudila se da mi bude partnerka u svemu, uključujući čak i video igrice. Iako nije znala - trudila se kako bismo što više vremena provodili zajedno," započinje svoju neverovatnu priču ovaj prevareni vojnik.

Njih dvoje upoznali su se preko njegovog prijatelja, takođe vojnika, i odmah se dopali jedno drugom. Iako nije želeo da se ženi, Frizmaster je promenio mišljenje iz dva razloga - vojska ne dozvoljava boravak van baze neoženjenim vojnicima, a spavanje i buđenje sa ženom njegovih snova bilo je nešto najlepše.

Tako su se na kraju i venčali, ali sreća nije dugo trajala.

"Počeo sam da primećujem čudne stvari. Ona je često "vodila bolesnu mamu kod lekara". Odlazila je u kupovinu na drugi kraj grada, viđao sam njen auto na čudnim lokacijama. Taman kad sam počeo da istražujem, stigla mi je naredba da moram odem u Koreju," ispričao je Frizmaster.

foto: Profimedia

On je u Koreji proveo godinu dana, a kada se vratio, sačekale su ga užasne vesti - njegova žena iz snova spavala je sa 60 muškaraca! I sve to ispričali su mu njeni rođaci, u nadi da će joj on pomoći da savlada svoje beskrupulozno ponašanje.

"Spavala je sa 60 muškaraca, uglavnom vojnika. Njenima je rekla da sam ja homoseksualac i da joj ja biram osobe sa kojima može da ima seks, jer znam da nemaju polno prenosive bolesti. Dakle, mene je iskoristila da je finansiram, a sa druge strane, spavala je sa svim što ima puls i muškog je pola," otkrio je mladić.

Suočena sa istinom i nepokolebljivom odlukom da je napusti, ona mu je priznala da ga je prevarila, ali samo dva puta. Frizmaster nije želeo ni da čuje za pomirenje, naročito kada je otkrio i da je njegova žena trudna sa jednim od svojih ljubavnika.

Odlučio je da se osveti, i to korak po korak.

foto: Profimedia

"Uzeo sam iz kuće, koju sam ja kupio, svu svoju imovinu, da je ona ne bi prodala kad sazna šta planiram da uradim, a onda pokrenuo brakorazvodnu parnicu. Svoj auto sam jedva uspeo da vratim, jer ga je dala nekom od ljubavnika, za kojeg sam kasnije saznao da je živeo u mojoj kući dok sam ja bio na ratištu, i to od novca koji sam ja slao," priseća se vojnik.

Neverna supruga se čak drznula da tuži supruga zbog imovine, a odbila je i da prizna svoja neverstva i vanbračno dete.

"Moj advokat ju je izrešetao unakrsnim pitanjima o tome ko je otac deteta, kada je začeto i ko ga izdržava. Rekao joj je i da zbog davanja lažnog iskaza može da bude kažnjena zatvorom, odgovorila je iskreno. Ali, oblatila me je pričom da sam gej i da je varam sa njenim nećakom (18)!

foto: Profimedia

Odlučio sam da postupim vojnički. Sedio sam uspravno, prekrstio ruke, gledao u tačku na zidu, tačno iznad levog ramena sudije. Na sva pitanja sam odgovorio kratko i iskreno, ali nju nisam vređao.

Ona je vikala da joj ja upropaštavam život, da živim na račun njenog ujaka i ujne, što nije bilo tačno," kaže Frizmaster, a piše Stil.

Ni nakon sveg glumatanja neverne žene, sudija je presudio u njegovu korist, prepustio mu svu imovinu i rekao sledeće:

"Jedini zahtev od strane gospođe koji se usvaja jeste zabrana približavanja i kontaktiranja sa gospodinom Frizmasterom," glasno i jasno je rekao sudija, a ona ostala u šoku i suzama. Vikala je i na glas se pitala gde će sada živeti, a sudija je odlučio da joj odgovori i na to pitanje:

"Imate 30 dana da se iselite i to sami saznate".

(Kurir.rs/J.M.)

