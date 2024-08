Da li vas često privlače pogrešni muškarci? Neke žene nemaju sreće u ljubavi, a malo koja zna da ovo mogu biti razlozi za to

Mnoge žene se žale kako se vrte u toksičnom krugu pogrešnih muškaraca. Upoznaju se, pa čak i počnu zabavljanje, s partnerima koji kasnije pokažu lice preljubnika ili sebične, nepažljive osobe.

Na neke od razloga što se ovo dešava možete i sami da utičete. Za početak, važno je da dovoljno poznajete sebe i uspostavite snažno samopouzdanje.

Prvi razlog zbog kojeg privlačite pogrešne muškarce može biti u tome što niste dovoljno transparentni u pogledu toga ko ste vi zaista. Ako se prikazujete u svetlu koje zapravo nije vaša prava priroda, onda se ne treba čuditi ako se nađete uz partnera koji odgovara vašem prikazanom, a ne vašem pravom "ja".

Ukoliko se često dešava da vas privlači emocionalno nedostupan muškarac, zapitajte se - da li ste vi emocionalno dostupni? Moguće je da ste sa momkom kojeg priželjkujete slični i više nego što biste želeli, odnosno, da imate iste emocionalne prepreke da se u potpunosti posvetite vezi.

Koliko god da zvuči čudno, ima i situacija ili perioda u životu kad je moguće pomešati snažne emocije i pravu strast, pa dođe i do "zavisnosti" od drame. Drugim rečima, kad nema stalnih kriza, kao da nema prave ljubavi. Ako je to slučaj, treba istražiti razloge - da li je to posledica uslova u kojima su te osobe odrastale ili su prirodno osetljivije na razne potrese u životu.

Najvažnije je proveriti da li vas do "pogrešnih muškaraca" vode nisko samopoštovanje, niski standardi, manjak ljubavi prema sebi i očajnička potreba za partnerskim odnosom.

U tom slučaju, vreme je da poradite na izgradnji zdravih granica. One istovremeno pomažu da se poboljša emocionalno zdravlje, a što je osoba zdravija to su joj granice, zauzvrat, još jače.

Emocionalni bol koji doživimo s pogrešnim partnerom može da bude veoma jak, ali on predstavlja pravu podlogu za učenje i razvoj. Ako ga tako razumete, sledeći put ćete na vreme primetiti "crvenu zastavicu" u rukama pogrešnog partnera.

