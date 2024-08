Kako se pravilno čisti pegla za kosu: Potrebna su vam samo 2 sastojka koja svi imamo u kući

Godinama unazad pegla za kosu jedno je od neizostavnih uređaja u industriji lepote i danas je u kući ima maltene svaka devojka. Za sve one koje vole uredno isfenirane vlasi, ona je dobro rešenje.

Peglu za kosu danas ima maltene svaka devojka foto: Promo

Međutim, kao i svaki uređaj koji se često koristi i pegla za kosu se redovno mora održavati. To možete i same kod kuće, a nije neka prevelika mudrost. Naime, potrebna su vam dva sastojka: soda bikarbona i hidrogen peroksid od 3 procenta. Uz to i jedan sunđer kojim ćete očistiti ploču od pegle.

Pasta od dva sastojka

Napravite pastu od dve kašike sode bikarbone i jedne male kašike hidrogena. Ukoliko pasta nije gusta, dodajte još malo sode bikarbone. Zatim pastu namažite na ploče pegle za kosu. Pustite da odstoji pet do deset minuta. Pomoću sunđera nežno istrljajte ploče. Nakon toga vlažnom krpom prebrišite ploče i pegla za kosu će raditi mnogo bolje.

(Kurir.rs/M.J)

