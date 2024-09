Četiri žene saznale da se zabavljaju s istim muškarcem: Došle na vrata i spremile mu hladan tuš, a onda saznale bizarnu istinu

Viralni Tik Tok video koji kruži mrežama pokazuje kako su četiri žene odlučile da se osvete muškarcu sa kojim su se zabavljale istovremeno. Naime, muškarac je izlazio sa 4 devojke i nijednoj nije rekao da postoji još neko u njihovom odnosu.

Kad su saznale da su prevarene, odlučile su da mu serviraju hladan tuš koji će pamtiti do kraja života i to na kućnom pragu.

Na početku videa vidimo jednu od devojaka kako dolazi do njegove kuće i poziva momka da izađe napolje. Pokazuje mu šta je izabrala te večeri da obuče, govori da joj je nedostajao, a onda ga pita da li bi želeo da upozna njene drugarice.

Nije ni slutio da će iz mraka da se pojave tri devojke, koje on savršeno dobro poznaje.

Kuc, kuc, osveta

Snimak je zabeležila Amanda, koja tvrdi da je upoznala muškarca preko aplikacije za dejtove Hinge u februaru. Nakon više meseci je primetila “čudno ponašanje kod njega”.

- Nije se javljao, ili poštovao planove koje smo imali. Smišljao je apsurdne izgovore - rekla je u videu.

Amanda je onda dobila poruku na Instagramu od nepoznate žene, koja ju je upitala s kim se zabavlja. Tako je klupko počelo da se odmotava.

Budući da su znale gde živi odlučile su da mu serviraju osvetu na kućnom pragu.

- Jasno sam mu stavila do znanja da želim stabilnu, ekskluzivnu vezu u kojoj postojimo samo nas dvoje. Znači, to je neverstvo. Sve je jasno - kazala je Amanda.

Ima ih još

Ona tvrdi da je na Fejsbuk stranici “Are we dating the same person?” (Da li se zabavljamo s istom osobom) čak 48 žena odgovorilo da izlazi sa ovim čovekom.

- Sumnjamo da postoji još devojaka i da će nastaviti s istom šemom. On laže i manipuliše, govori šta želite da čujete i to je strašno, zastrašujuće. Želimo da zaštitite druge žene, da se to nikome ne dogodi - kazala je.

(Kurir.rs/I.M.)

