Da li znate kolika može da bude prosečna težina đačkog ranca? Pomoću ovih 6 saveta za pravilno pakovanje sačuvaćete leđa vaše dece

Iako je škola uveliko počela, najmlađi đaci su teret obaveza osetili i kroz činjenicu koliko im je težak školski ranac.

I dok nama roditeljima deluje da pakovanje ranca prirodna i laka stvar, mališanima sigurno nije. Uz to sam pribor diktira određena pravila. Evo nekoliko trikova koji će vam pomoći da olakšate muke svom mališanu i da praktičnije spakuje svoj ranac.

Teške školske torbe su uvek bile problem, to je bio slučaj i u našem detinjstvu. Jer, ako želite da naučite da čitate, računate i pišete, potrebne su vam i knjige i sveske, pored toga i sportska oprema, pribor za likovno, užina...

foto: Shutterstock

Koliko treba da bude teška školska torba?

Opšte medicinske preporuke sugerišu da učenici ne bi trebalo da nose više od 10 do 12 procenata svoje telesne težine. Za učenika prvog razreda koji ima 30 kilograma to znači najviše 3 do 3,6 kilograma, piše Yu Mama.

To nije mnogo, pogotovo što mnoge torbe imaju već kilogram kada su prazne. Takođe, imajte u vidu da individualna otpornost dečijih leđa može veoma varirati. Ako je školska torba pravilno spakovana, presudno utiče na raspodelu težine, a samim tim i na zdravlje dece. Ovo je najbolji način za sprečavanje bolova u leđima i lošeg držanja.

Saveti za pravilno pakovanje školske torbe:

foto: Shutterstock

Pokušajte da se pakujete sa detetom svake večeri. Na taj način postepeno uči da se pravilno pakuje samostalno.

Samo stvari koje su potrebne sledećeg dana idu u torbu - na taj način izbegavate nepotrebnu težinu.

Pitajte svoje dete šta mu zaista treba.

Teške i po dimenzijama veće stvari idu sve do leđa u torbi.

Sveske malih formata i pernice su lagane i zato dolaze do na kraju.

Koristite bočne džepove. Ovde ima mesta za flašu za vodu ili užinu.

Uvek treba da proverite da li torba dobro leži na ramenima vašeg deteta, dužinu ručica ranca i kako je postavljena.

(Kurir.rs/J.M.)

