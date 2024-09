"Doneo sam dimljeno meso, kada sam ga odvio iz papira video sam bele tragove, da li je buđavo?" Zbog ove fotografije gori internet

Jesen kuca na vrata, a sa njom i sve kulinarske đakonije koje su bile na čekanju tokom visokih temperatura koje su bile na snazi prethodna tri meseca.

Kako se bliže hladniji dani, sa njima dolaze i omiljeni srpski specijaliteti kojima retko ko može odoleti. Bilo da se radi o zimnici, kuvanim jelima poput sarme i kiselog kupusa ili pak sušenog mesa, malo ko bi im odoleo.

KAko se pravilno odlaže suvo meso foto: Beta

Na Reditu se povela polemika oko izgleda sušenog mesa, kao i toga kako da znamo da li je ono pokvareno:

"Doneo sam dimljeno meso drugaru. Pre toga je bilo u frizideru, bilo je u kolima u prtljagu oko 20 sati. Kad sam ga odvio iz papira, na mesu su se pojavili beli tragovi i kruzici", napisao je mladić uz fotografiju ovog parčeta mesa.

Zanimalo ga je šta to znači i da li je meso pokvareno.

Fotografija dimljenog mesa napravila haos na mrežama foto: Printscreen/Reditt/askserbia

"Drugar kome sam doneo kaze da je to od soli iz mesa….ja brinem da nije neka buđ ili bakterija? Meso miriše ok. Drugar predlaže da ga samo operemo i stavimo u zamrzivač. Jel se neko razume u dimljeno meso??", upitao je on Redit zajednicu.

Dobio je više od 40 komentara ispod ove bojave. Većina je rekla da se slaže kako se meso samo treba oprati i da je to normalna pojava, ali je bilo i onih koji su mu savetovali da meso baci.

"Nije ni problem ako se malo "ubalavi" kraj, to isto odsečeš a ostatak se mož koristiti bez problema", glasio je jedan od komentara, dok je sledeći bio " Buđ na hrani mi je uvek interesantna tema, jer može da bude bez ikakvih većih efekata kao u ovom slučaju, poželjna kao na siru ili kompletno neprihvatljiva čak i jako malim količinama kao kod testa", glasio je drugi.

(Kurir.rs/M.J)