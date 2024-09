Moj dečko je 34 godine stariji od mene: Strahujem da će umreti, ali rekao mi je da mogu da nađem novog kad ga više ne bude bilo

Nova Havtorn (29) u vezi je sa 34 godine starijim Džejmsom, kojeg je upoznala na stranici za upoznavanje "sugar daddy". On joj je isprva plaćao luksuzna putovanja u inostranstvo i skupe večere, a onda je među njima je planula ljubav.

Ali, Nova sada strahuje od njegove smrti pa je brinu njegove godine.

"Imam te neke strahove koji se tiču Džejmsovih godina. Ipak, nastojim da se ne brinem oko toga i preusmeravam svu svoju energiju na uživanje u svakom danu koji možemo da provedemo zajedno. U svim vezama nikada ne znaš kad bi mogao biti tvoj poslednji susret s nekim.

Znam da je Džejms izgradio životno iskustvo i on to deli sa mnom svaki dan. Sigurna sam da ću, kada naša veza dođe do svoga kraja, zajedničkim prekidom ili zbog nekog drugog razloga, biti otvorena za traženje novih partnera. Ne znam šta mi budućnost nosi, ali znam da Džejms ne bi želeo da budem sama. Oduvek samo želi da budem srećna i voljena," izjavila je Nova.

foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Ona i njen partner upoznali su se 2019. godine u Melburnu u Australiji. Od tada je njihov odnos postajao sve bolji i bolji, iako su dugo pokušavali da svoju vezu drže u tajnosti. Međutim, i dan danas se svakodnevno suočavaju s osudama javnosti.

"Mnogi ljudi pretpostavljaju da takve značajne razlike u godinama automatski znače i nekompatibilne interese, ciljeve i vrednosti. Ali to nije uvek slučaj. Naš odnos građen je na zajedničkim vrednostima i međusobnom poštovanju, ne radi se tu samo o godinama," ispričala je Nova.

Kako je sve počelo?

Inače, Nova je radila kao striptizeta kada je sa 23 godine izbačena iz stana u kojem je živela kao podstanar. Stanodavcima se nije sviđalo što je previše bučna. Izbezumljena i bez krova nad glavom, tada je nazvala jedinu osobu koju je tamo poznavala - svog "sugar dedija", Džejmsa koji je odmah odlučio da joj pomogne.

"Preseli se kod mene dok ne završiš studije," ponudio joj je tada, a ona je ponudu rado prihvatila, misleći da će to biti samo privremeno. Ali, na kraju je među njima planula ljubav.

"Nisam planirala da živim u Melburnu. Moj prvobitni plan bio je da završim fakultet za socijalni rad u svom malom rodnom gradu u Viktoriji. Ali kad me nisu platili za moj rad u lokalnoj zajednici, nisam imala novca ni mogućnosti, pa sam se okrenula seksu kao načinu zarade.

foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Ono što sam započela kao hobi - nago poziranje i moja ljubav prema plesu na šipci, dovelo me je do striptiza u tokom pauze od fakulteta. Zatim sam dobila redovne smene u jednom bordelu u Viktoriji, a povremeno sam odlazila i u njihove prostore u Sidneju," ispričala je devojka za britanski Metro, a preneo Jutarnji.

A onda je otkrila Džejmsa na stranici "sugar daddy" - platformi na kojoj bogati muškarci traže "intimne partnerke", a kad je naletela na njega, očigledno joj se svidelo šta je videla.

"Imao je 62 godine i bio je seksi poput neke sede lisice. Svidelo mi se što je govorio o svojoj predanosti prirodi, ljubavi prema socijalnoj pravdi, ali me je osvojio i svojim direktnim i poštenim pristupom ljubavnom životu. Kažem to zato što sam videla da se odnosio s poštovanjem prema ženama koje su odabrale da se bave seksualnim radom," ispričala je ona.

Jedne večeri, u julu 2019. godine, dogovorili smo se da ćemo se naći uživo, bilo je super. Skuvao mi je večeru kod svoje kuće i da, seks je bio neverovatan. Sledećeg dana ispričala sam mu situaciju sa stanom, a atmosfera među nama bila je opuštena i nežna. Uživala sam u našem zajedničkom vremenu, ali nisam mislila da će to postati nešto više, mislila sam da će biti kao i sa ostalim klijentima. Ali, nekoliko nedelja kasnije, poslao mi je posteljinu na poklon, a stvarno mi je bila potrebna i bila sam stvarno dirnuta time koliko je pažljiv," ispričala je.

foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Nastavili su da se druže vikendima, koje bi on platio, a onda joj je pomogao kad je izbačena iz stana. Preselila se kod njega i ubrzo su shvatili da su ‘srodne duše‘ i da su kompatibilni.

"Poštovao je moj stav o veganstvu i kuvao je u skladu s tim, smejali smo se i šalili oko sitnica po kući, spavali smo zajedno u istom krevetu - barem u početku, dok hrkanje nije počelo da mi smeta pa mi je Džejms dao drugu slobodnu sobu," dodala je.

Nedelju dana nakon useljenja, nastavila je da se bavi striptizom. Džejms nije bio time oduševljen, kao ni činjenicom da se viđa sa drugim muškarcima. Znao je da je pokupi posle posla, u ranim jutarnjim satima nakon smene, odveze kući, servira joj hranu i održa njihovu kuću urednom, što je njoj odgovaralo.

"U početku sam tražila drugo mesto za život, ali brzo sam se navikla na to da se svako jutro budim uz šoljicu skuvane kafe. I uz sve što smo delili – naše vrednosti, pogled na život, naš humor – ubrzo nam je oboma postalo jasno da smo srećni jedno s drugim, bez obzira na razliku u godinama. Nakon samo nekoliko nedelja zajedničkog života, rekla sam mu da ga volim, a Džejms mi je odgovorio: "Hvala Bogu da si ti to prva rekla, mene je bilo previše strah," ispričala je zaljubljena Nova.

(Kurir.rs/J.M.)

