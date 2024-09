Dijeta Sindi Kraford odlična za žene starije od 40 i više godina: Idealan način da skinete višak kilograma, a da ne gladujete

Mini-dijeta Sindi Kraford je bezbedno sredstvo za brzo mršavljenje u kratkom vremenskom periodu, a posebno je pogodna za žene starije od 40 godina.

Ako ste žena starija od četrdeset godina i tražite efikasan način da se oslobodite viška kilograma, možda će vas zanimati mini dijeta koju koristi poznata manekenka Sindi Kraford kad želi brzo da skine kritične kilograme.

Čak i sa 58 godina, Sindi ostaje u odličnoj formi, a njen pristup gubitku težine može vam pomoći da postignete svoje ciljeve.

Šta je mini-dijeta?

Sindi Kraford se oslanja na mini dijetu kada želi brzo da izgubi nekoliko kilograma. Dijeta se sastoji od 5-6 malih obroka dnevno, što pomaže u održavanju metabolizma aktivnim i sprečava usporavanje koje može dovesti do nakupljanja masti. Dijeta se zasniva na ravnoteži: 30% proteina, 40% ugljenih hidrata i 30% masti.

Plan ishrane

Doručak: pržena jaja, komad tvrdog sira (30 g) i ražani hleb Prva užina: zelena jabuka, grožđe ili voćna salata (150 g) Ručak: riblje ili pileće meso (150 g) sa povrćem (zamrznuto) i malo parče raženog hleba Druga užina: pomorandža ili 30 g sira Večera: kuvana govedina (150 g), salata od povrća (100 g) sa kašikom maslinovog ulja, kuvani pasulj

Pre spavanja: čaša jogurta sa niskim sadržajem masti ili kefira

Supa je suština dijete

Najvažniji deo ishrane je niskokalorična supa od kupusa. Tu supu treba konzumirati 5 puta dnevno. Priprema se na bazi vode uz dodatak kupusa, šargarepe, paradajza, paprike, celera, boranije, mladog luka i peršuna. Peršun pomaže varenju i deluje kao diuretik, a supa ne sme da sadrži krompir ili povrće bogato ugljenim hidratima.

Uz supu možete uključiti sveže voće povrće, mleko (do 250 ml jednom nedeljno), jogurt (do 150 ml jednom nedeljno), smeđi pirinač, piletinu ili ćuretinu (do 150 g) i ribu (do 150 g). do 200 g), kuvano u paru.

Unos tečnosti je ključan

Pijte čistu vodu bez ograničenja. Dozvoljeni su i zeleni čaj i sveže skuvana crna kafa (do dve šoljice dnevno). Izbegavajte konzervisanu hranu, hleb, proizvode od brašna, čokoladu, slatkiše, gazirana i alkoholna pića, piše Sensa.

Nedeljni plan mini-dijete Sindi Kraford

Ponedeljak: supa, sveže povrće (neograničeno) i dijetetski jogurt

Utorak: supa, sveže voće (neograničeno) i nemasni jogurt

Sreda: supa, sveže povrće i voće (neograničeno)

Četvrtak: supa i kuvana piletina

Petak: supa, kuvana govedina ili teletina

Subota: supa, sveže povrće (neograničeno) i nemasni jogurt

Nedelja: supa, sveže povrće i voće (neograničeno)

Ova dijeta nije samo za zvezde. Može biti od koristi svima koji žele brzo da smršaju i poboljšaju svoje zdravlje. Ako se držite plana i dodatnih smernica, možete videti rezultate već u prvoj nedelji.

