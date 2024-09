Epski svingerski skandal tresao crkvu: Tajni život mormonskih supruga doveo do razdora "Svi smo međusobno bili intimni" (VIDEO)

Već prva epizoda dokumentarca "Tajni život mormonskih supruga" piše The Telegraph, izazvao je ogromno interesovanje, što i ne čudi s obzirom na to da je vrlo sočan seks skandal u toj zajednici ne tako davno punio redove svetskih medija. U pitanju je rijaliti serijal, a počinje nizom pravila. U Crkvi Isusa Hrista svetaca poslednjih dana ne sme biti - psovanja, kofeina, alkohola, tetovaža i nema seksa pre braka. Čednost se podstiče. Muž je glava domaćinstva, a decu bi trebalo da dobijete do 21. godine. Međutim, 28-godišnja Tejlor Frenki Pol, jedna je od modernih mormonskih žena koja se nije bojala da prekrši pravila.

"Odgajane smo da budemo domaćice za muškarce, ispunjavajući svaku njihovu želju. Međutim, ja sam to ‘otfikarila‘ i stvorila MomTok", govori ona. Za neupućene, Pol je deo grupe influensera na društvenim mrežama koji žive u Solt Lejk Sitiju i imaju desetine miliona onlajn pratilaca. Osnivači su neočekivano popularne internet subkulture nazvane #MomTok, pokreta koji je započeo 2020. sa grupom mladih mormonskih majki koje su izvodile koordinisane plesne tačke na TikToku, uz gostovanja svojih muževa i dece. I definitivno niko u ovome nije mogao da predvidi eksplozivni seksualni skandal koji je usledio dve godine kasnije i koji je rasturio grupu, zajedno s najmanje dva braka unutar nje, i postao jedna od najvećih drama u novijoj istoriji društvenih mreža.

Od samog početka činilo se da žene krše sve konvencije svoje Crkve. S pravom ili ne, Crkva je poznata po svom društvenom konzervativizmu i arhaičnim pravilima, naročito za žene, koje nisu dostojne svešteništva. Članovi se podstiču da izbegavaju "nezdravu" muziku i da se skromno odevaju. Međutim, Pol i njene saradnice; Miranda Makvorter (1,1 milion pratilaca), Kamila Mandi (1,7 miliona), Vitni Livit (2,1 milion), Mejsi Nili (1,4 miliona) i Mikajla Metjus (2,5 miliona), plesale su i svirale uz rep i pop muziku obučene u međusobno usklađene kratke majice. Sve su se udale mlade i krenule da podižu velike porodice, u skladu s diktatom Crkve, ali su takođe zabavljale, plesale i odbijale da igraju ulogu pokorne mormonske žene.

Kako su njihova slava i onlajn publika rasli, tako se dizao i njihov status. Druge gipke, dugokose žene u helankama pridružile su se njihovoj družini, obično s gomilom male dece. Neke su postale majke već sa 16 godina. Monetizovale su svoje profile na društvenim mrežama, a neke su postale i hraniteljke porodice. Uprkos protivljenju mormonskim ograničenjima, Pol je bila lice Crkve za mnoge korisnike društvenih mreža generacije Z. Iznedrila je ogroman sadržaj koji je dosegao milione pregleda i van mormonske zajednice širom sveta, što i nije loše s obzirom na to da je prema spoljnim procenama, Crkva izgubila milion odraslih članova u proteklih 15 godina, odražavajući tako i širi pad hrišćanske vere širom Amerike. Onda se sve srušilo kontroverzom koja je potresla tu zajednicu. Na početku svoje karijere na društvenim mrežama, Pol, kolovođa grupe, često se šalila u svojim videima, neretko naizgled na račun Crkve. Rekla je da su ona i ostale mame "sestre supruge", da im je ona majka, a njihova deca njeni unuci, te da su svingerke. A jedna od tih šala pokazala se činjenicom, a ne fikcijom. U leto 2022, Pol je katapultirana od TikTok slave do mejnstrima kada je objavila video u kojem peva pesmu Majli Sajrus najavljujući svoj skori razvod od svog tadašnjeg supruga Tejta.

"U dvadesetim, razvodim se, krećem na terapiju, živim sama po prvi put u životu s dvoje male dece", napisala je. Zaplet se zakuvao kada je objavila još jedan tajanstveni video na kojem pakuje kutije za selidbu, govoreći kako joj se ceo život raspada, da ne može da govori zašto, a da ih sve ne povuče za sobom". Očekivano, to je izazvalo nagađanja pratilaca. Pol je naknadno objasnila da je njena grupa prijateljstva bila zamena supružnika ili kako je ona to nazvala, "soft-swinging". Imali su sporazum o otvorenim odnosima pod određenim uslovima, sve dok su njihovi partneri bili svesni toga. Ali Pol je prekršila taj dogovor s drugim mužem u grupi, što je i objasnila u videu.

"Cela grupa bila je međusobno intimna. Niko nije bio nevin. Svako se povezao sa svakim u toj situaciji", kazala je ne odajući imena. Problemi se tu nisu završili. Do februara 2023. Paul je imala novog dečka Dakota Mortensena. Nakon devojačke večeri, uhapšena je kod kuće zbog porodičnog nasilja u prisutnosti deteta nakon pijane svađe s njim. Priznala je krivicu za teški napad u avgustu 2023. i od tada dokumentuje svoju trezvenost.

Producenti rijaliti TV-a videli su, naravno, u ovom seksom opterećenom zapletu koji je podelio grupu i Crkvu, sjajnu priliku. Mormonske mame vraćaju se na ekran, ali ovaj put na televiziji i imaju veću publiku nego ikad pre. U serijalu "Tajni životi mormonskih supruga", koji prati osam influenserki nakon skandala, njihove karijere su na društvenim mrežama preinačene u feministički čin pobune. Pol sada kaže da je bila "primorana" da se uda odmah nakon škole. Glumačka postava uključuje stare i nove "Momtokkere", uključujući Džen Aflek, čiji je suprug rođak holivudskih glumaca Kejsija i Bena.

"Skandalozni svet grupe mormonskih mama influenserki eksplodira kada budu uhvaćene usred seks skandala koji dospeva na međunarodne naslovnice. Sada je njihovo sestrinstvo uzdrmano do srži. Vera, prijateljstvo i reputacija su u pitanju", stoji u sinopsisu.

Nakon Tejlorinog otkrića 2022, ostali članovi grupe brzo su se distancirali od njenih tvrdnji, prestali su da je prate na društvenim mrežama i objavili video izjave u kojima su rekli da nisu uključeni. Ali bilo je prekasno; mnogi im nisu verovali. Umesto toga, priča je dospela na naslovnice tabloida širom sveta. Prvobitna grupa MomTokkers raspala se zbog kontroverze; Mandi i Makvorter više nisu Tejlorine prijateljice i odbile su da se pridruže glumačkoj ekipi dokudrame koja prepričava priču. Druga članica glumačke postave Demi Engeman, kaže u prvoj epizodi serije da je bila "na zabavama i da nije ni znala da se to događa". Ipak, većina "glumačke" ekipe insistira na tome da je njihova vera preživela iskušenje. Crkva je ćutala sve do najave projekta, a kada se on pokazao kontroverznim, izazvao je oštre kritike članova Crkve, posebno u samoj Juti.

"Naša zajednica je bila malo oštra prema nama. Nadam se da će ljudi to gledati i shvatiti da smo mi samo stvarne žene koje pokazuju svoju borbu i grehe i da smo to uradile tako da drugi ljudi mogu da se povežu s nama", rekla je Džesi Ngatikaur u intervjuu, jedna od članica postave serijala.

U retkom "komentaru" na svojoj internet stranici, u kojem se ne imenuje skandal MomTok, sama Crkva je rekla da se kao i druge istaknute globalne verske zajednice često nalazi u centru pažnje industrije zabave.

