Kako je ispričao jedan mladi Britanac on je u vezi sa ženom koja je 20 godina starija od njega . Međutim, njemu to ni namjanje ne smeta. Ipak, razlika u godinama pravi jaz u njihovoj ljubavnoj vezi.

"Imam 27 godina, a ona 49. Zajedno smo već tri godine i za mene je samo pozitivna činjenica to što je ona zrela i ostvarena žena. Lepa je, samouverena, nezavisna i fantastična u krevetu. Ona je iskusna, tačno zna šta voli, ali i kako da meni ugodi. U početku su moji drugari mislili da je to velika šala. Neki od njih ni danas ne razumeju zašto sam sa njom, a ne sa devojkom mojih godina," rekao je on.

"Nikad nisam upoznao ni jednu njenu drugaricu, kao da me se stidi. A nema razloga. Ne izgledam loše, imam dobar posao i svoj dom. Provodimo nekoliko noći u nedelji i svakog vikenda zajedno, ali uvek u mom stanu. Osećam kao da me tera od sebe. Ne mogu da razumem zašto me se stidi. Nikada me nije naterala da se osećam da misli da sam nezreo," dodao je on, a prenela je Republika Srećna.