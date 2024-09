Luksuzno odmaralište smešteno u jednoj od najlepših regija Marsa Alam idelnom destinacijim za ljubitelje podvodnog sveta, gde možete uživati u All Inclusive conceptu 24h i čarima Crvenog mora. Hotel ne prima decu mlađu ispod 12 godina i za njih su obezbeđeni Kids room i igralište, kao i Aqua Park.

Superior room je veličine oko 36m2 sastoji se od jedne prostorije sa francuskim ležajem ( dimenzije 200cm) ili twin krevetima. Može imati pogled na baštu, more ili bazen. Hotel ima brojne druge tipove soba, koje osim što su prostranije i imaju više sadržaja, nose sa sobom i druge pogodnosti u vidu proširene usluge u hotelu. To su Deluxe jacuzzi, Romantic Deluxe, Swim up, Panoramic suite, Royal suite sa privatnim bazenom, Infinity suite.