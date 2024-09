" Počelo je kada sam bio klinac , jer sam imao dve starije sestre i igrali smo igre oblačenja. Kada sam ušao u pubertet, o tkrio sam da me mekani materijali na mojoj koži uzbuđuju ," započeo je svoju priču.

Ono što je sporno jeste da njegova supruga (39) želi intimnost sa njim, ali on ne može da se upusti u to jer više ne može da doživi uzbuđenje, sem ako nije u ženskoj garderobi, piše The Sun.