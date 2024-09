O ovom običaju pokrenuta je rasprava na Iks profilu "mimamim85", onda kada je jedna Srpkinja istakla da bi poklone i koverte trebalo isključivo da otvaraju sami mladenci i to nakon svadbe , a ne drugi članovi porodice koji su to nekada radili tokom samog veselja.

"Grozno. Ja sam to prvi put videla pre 30-ak godina i zapanjila se. Mislila sam da se to više ne radi", "Lažeš da to još neko radi?", "Ranije je to bila ustaljena praksa. Ne razumem stvarno čemu sada, svako napiše na koverti ili poklonu ime i prezime, ubaci čestitku, ko hoće može kasnije to da prepiše u svesku ili gde već", "Koliko mrzim taj običaj. Moj prvi momak bio poslednja generacija redovne vojske, ja imala 17 god i odnela mu na ispraćaj neku majicu i set za brijanje. Sve je to uredno upisano i posle mi njegova mama godinama nabijala na nos kako nisam znala za red", bili su samo neki od mnogobrojnih komentara.