Sudoperu verovatno svakodnevno koristite i naravno da dođe do toga da se ona zapuši. Sami niste uspevali da je očistite i da se otarasite neprijatnih mirisa. Sve ste pokušavali i mislite da je vreme da napokon pozovete majstora. Ne radite to! Nema potrebe! Možete ipak to i sami, samo vam je potrebno odgovarajuće sredstvo – specijalni prah za odvod!