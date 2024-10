Snimak sa jedne svadbe napravio je pravu pometnju na internetu, a sve zbog svekrvinog poteza. D ok su se mladenci fotografisali, mlada je u jednom momentu izbacila nogu, kako bi dodatno naglasila šlic, koji je sezao skoro do kukova.

"Ovaj je tek na venčanju, a već vidim da ga očekuje vrlo skup razvod", "Zna se sta je venčanica. Ovo je sramota nositi na svadbi. Mogu da razumem dekolte donekle, ali i noge i stomak užas", "Pa nije morala ni toliko da se obuče, skoro pa je naga", "Svekrva je prekrila jedino mrežicu koja se vidi, nije uradila bilo šta loše", "Svekrva ima više modnog stila nego snaja", "Prelepa je venčanica, kao i mlada, plus je prezgodna (logično da će to da pokaže)", "Mlada izgleda seksepilno, zgodne noge ima, neka ih i pokaže", "Mlada nosi ono u čemu se lepo oseća", "Samo zavidni je kritikuju, mlada je prelepa", "To je njen dan, može da se pojavi u čemu god želi".