"Nedavno sam pravila svadbu u Beogradu (mladoženja iz Beograda, nažalost) i moram da kažem da sam ne samo razočarana, već i šokirana. Cene po stolici naravno sve preko 40 evra (i to ako uspete da nađete super, što i ne bih pominjala da vredi tih para), a ono što se dobije za te pare je parče pršute i gibanice po gostu (ne bukvalno, ali razumete šta želim da kažem)", započela je svoje izlaganje, pa se požalila i na samu uslugu osoblja restorana:

"Moja svadba je prošla tako da sam jurila konobare celo veče da dopunjavaju predjelo, jer su ovali bili prazni ispred ljudi. Brzo su se ispraznili jer je na istim bilo po tri parčeta nekog mesa, sira i kajmaka, tako da neki ljudi nisu ni imali šta da pojedu. Dakle, štedelo se na hrani. Predjelo, gibanica, proja i salata, onda roštilj i to je to. Moji gosti koji nisu iz Beograda su bili šokirani, a mene je bilo sramota što su ljudi putovali do Beograda i ostali gladni."