U poslednje vreme se češće možemo čuti kako se parovi odlučuju da sačekaju sa intimnostima do braka. Ono što se nekada davno podrazumevalo, sada se ponovo vraća u "modu".

Međutim, ne dele svi lepa iskustva zbog ovakve odluke. Naprotiv, mnogi su se pokajali jer su čekali do braka pre nego što su imali intimne odnose sa svojim partnerom ili partnerkom.

YAY Media AS / Alamy / Alamy / Profimedia

YAY Media AS / Alamy / Alamy / Profimedia

Ona se požalila se na Reditu da se ojeća prevarenom nakon što je otkrila da on ima " mikropenis " tokom njihovog medenog meseca.

U objavi koju je podelila pod nazivom "Jesam li šu***?", 27-godišnja žena objasnila je da je njen 32-godišnji suprug odbijao njene pokušaje stupanja u intimne odnose i izvlačio se da je on takav, ‘staromodan‘.

Međutim, nakon što je otkrila da on ima abnormalno mali penis, potražila je savet na internetu jer se oseća krivom što je uzrujana zbog toga i što je on verovatno lagao o tome zašto želi čekati do braka s intimnošću.