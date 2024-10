Keli je objasnila da joj je dečko rekao da mora da otputuje poslovno i da će raditi ceo vikend. Ipak, iza toga krila se velika laž, jer je on napustio zemlju sa ljubavnicom. Tu bizarnostima nije bio kraj, jer je iskoristio aranžman za odmor koji je uplatila trudna Keli za prorodicu.

Njen izabranik i drugarica doživeli su saobraćajnu nesreću , a Keli je za nju saznala preko aplikacije "GoFundMe". Njena drugarica je tu podelila sve detalje o nezgodi kako bi im neko pomogao, a sve je to došlo do nesrećne Keli.

- Ne želim negativnost ili dramu u svom životu. Porodiću se za manje od mesec dana. Moram da se fokusiram na svoje ćerke. Ponovno proživljavanje mog bola neće ništa promeniti. On i ja nikada više nećemo biti u vezi i zauvek sam zahvalna tom motociklu zbog toga. Verujem u Boga da će se on pobrinuti za mene, izlečiti me i pomoći mi da budem najbolja mama koja mogu da budem - poručila je devojka.