Balansiranje između porodice, posla, muža i dece nije jednostavno i to će vam reći svaka žena koja se nalazi u ovakvoj situaciji. Kako je u ispovesti objavljenoj na društvenim mrežama ispričala jedna žena i sama sa mužem i detetom ni sama ne zna kako sve postiže.

"Za tu komšinicu sam oduvek mislila kako je “žena zmaj!” Sve stiže, da je to neverovatno! Linija joj je savršena jer tri puta nedeljno ide na treninge. Na posao uvek ide doterana od glave do pete, tu je garderoba koja joj stoji kao salivena, štikle, šminka, frizura, nokti...Nikad mi nije bilo jasno kako sve to postiže uz muža i troje dece," počela je svoju ispovest ova žena.