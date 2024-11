Imate utisak da nijedna prehlada ne može vas da zaobiđe? Lekari upozoravaju da ste u većini slučajeva sami sebi najveći neprijatelj jer vaše svakodnevne loše navike mogu da povećaju rizik od prehlade . Staistika kaže da prosečna odrasla osoba ima dve do tri prehlade godišnje.

Vitamini C, D i E zajedno sa mineralima kao što su cink i selen igraju ključnu ulogu u podržavanju imunološke funkcije. Nedostatak ovih hranljivih materija može povećati rizik od oboljevanja, prenosi "Well and good".