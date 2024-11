Ubrzo su započeli i intimnu vezu, ali ona nikako nije ličila na uobičajen ljubavni odnos. Bovoar je odbila Sartrovu prosidbu nakon čega su osmislili vrlo liberalnu i otvorenu vezu . Iako su bili zajedno sve do njegove smrti, nikada nisu zajedno živeli niti imali dece, a jedno drugome dali su slobodu upuštanja u ljubavne odnose s drugim osobama.

Uprkos tome, bilo je perioda kada je imao sedam ljubavnica istovremeno! Ipak, i tada je Sartru Simon bila potrebna, samo ona je umela da prenese na jednostavan način baš to što on želi da kaže, budući da je često "gubio nit" u svom filozofiranju i nije uvek bio razumljiv čitaocima.

Međutim, iza naizgled romantične heroine i uspešne žene skrivala se tužna i povređena osoba, sasvim drugačija od hrabre rodonačelnice modernog feminizma i one koja je bila uzor ženama.

Ipak, u ovom doživotnom odnosu navodnih jednakih, on je, ispostavilo se, bio daleko više jednak nego ona. On je imao brojne afere, na koje je ona reagovala samo povremeno. Između redova njene fikcije i onoga što je u stvari šest tomova autobiografije, evidentno je da je de Bovoar duboko patila od ljubomore. Nije bilo dece. Nikada nisu delili kuću, a njihovi seksualni odnosi su praktično prestali do kraja rata, iako su veći deo svog života, a posebno na kraju, viđali jedno drugo svakodnevno.