Bez obzira da li u vašem odnosu manjka strasti ili samo želite da nadogradite vašu intimu, uvek budite otvoreni za neke druge opcije. Koliko god da ste zajedno, budite iskreni u vašem odnosu i uvek otvoreno razgovarajte šta kome prija. Nikad nije na odmet da probate nešto novo, pogotovo ako će vam se to baš svideti. Iskoristite mali trak da vaše intimno vreme bude puno strasti - Macun preparati za potenciju!

Ujutru i uveče istisnuti na ruku 8-12 puta kremaste mase iz bočice i utrljavati 2-3 minuta laganim pokretima. U slučaju da dođe do erekcije tokom utrljavanja, napraviti pauzu kako ne bi došlo do oštećenja unutrašnjosti, a potom nastavite. Ukoliko kremu koristite uzastopno 15 dana, preporučuje se pauza od 3 do 5 dana nakon toga.