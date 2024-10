Tinin dečko je rekao da ona nikada ne sme saznati, jer bi je to ubilo. Potpuno sam se složila i rekla mu da nikada neću pomenuti to Tini, jer bi to okončalo naše prijateljstvo. Oboje smo se složili da to zadržimo kao tajnu između nas.

Jedna devojka napisala je anonimnu ispovest kojom je opisala kako je upala u ljubavni trougao sa dečkom svoje najbolje drugarice. Priču prenosimo u celosti:

- Imala sam dugu vezu sa svojim dečkom, Džoelom. Na početku je sve bilo dobro, ali veza je postala pomalo monotona i počeli smo da obraćamo manje pažnje jedno na drugo.

Profimedia

Moja najbolja prijateljica Tina i ja smo organizovale veliko kampovanje tokom jednog uskršnjeg vikenda sa svim našim prijateljima. Dan pre putovanja, Džoel mi je javio da ne može da dođe zbog posla. Bilo mi je jako iritirajuće što će me opet ostaviti.

Poštovanje naših planova nije bila njegova specijalnost i uvek me je razočaravao. Odlučila sam da idem bez njega i da se ipak zabavim. Bilo je prilično ludo nekoliko dana. Pilo se puno i bilo je zabavno.

Uprkos svemu, uspela sam da se dobro zabavim. Svi su se super slagali sa mnom, a Tinin dečko Džejson bio je stvarno divan tip. Radio je sve da se osećam bolje i da se dobro zabavljam.

Dan Dalton / Caia Image / Profimedia

Na poslednji dan, stvari su zaista izmakle kontroli - svi su bili pijani i stvarno su se opustili i uživali. I ja sam se zabavljala, ali nakon nekoliko sati alkoholisanja, trebalo mi je malo vremena za sebe, pa sam otišla do svog šatora.

Kada sam stigla do šatora, bila sam iznenađena kada sam videla Džejsona iza sebe - pratio me je do tamo.

Isprva sam pokušala da se ponašam opušteno. Bila sam prilično stidljiva i uvek sam imala poteškoća da započnem razgovor s ljudima koje nisam dobro poznavala, ali Džejson je bio lak za komunikaciju i tako prijateljski nastrojen da sam se stvarno osećala prijatno u njegovom društvu.

Ne sećam se mnogo toga što je govorio. Znam samo da smo razgovarali o tome koliko su divni dani koje provodimo kada je spomenuo da ima osećanja prema meni. Razvila su se tokom proteklih nekoliko dana. U sledećem trenutku, već smo se ljubili u mom šatoru. Bila sam toliko odsutna da nisam imala snage da prekinem ono što se dešavalo.

Profimedija

Neću lagati - nikada nisam dobijala ovakvu pažnju od momaka. Kada bismo Tina i ja izlazile, Tina je uvek dobijala svu pažnju dok sam ja bila u senci. Ovaj put sam ja bila ta koja dobija pažnju i bilo je lepo… ali bih više volela da to nije bilo s dečkom moje najbolje prijateljice!

Pre nego što sam postala svesna šta se događa, valjali smo se po mom dušeku i mazili se. Stvarno sam srećna što niko nije došao da nas traži, jer bi to bilo kraj za oboje.

Ilustracija/Profimedia

Ne samo da Tina nikada ne bi razgovarala sa mnom ponovo, nego bi svi naši drugi prijatelji sigurno okrenuli leđa meni zbog ovog sramnog postupka. Nakon što smo završili naš mali sastanak, doteturala sam se nazad do kampa, a Džejson je došao malo kasnije.

U tom trenutku sam počela da se treznim i još nisam bila sigurna da li se ono što mislim da se desilo zaista desilo. Tina se sjajno zabavljala i prišla mi je da proveri da li sam dobro, jer sam izgledala pomalo izgubljeno. Zagrlila me je i povukla da plešem. Uzaludno sam pokušavala da izgledam srećno i normalno.

Shutterstock

Sledećeg dana probudila sam se s strašnom glavoboljom i osećajem nelagode u stomaku. Svi su primetili moje mračno raspoloženje i pitali me da li sam dobro. Pripisala sam to lošem mamurluku.

Džejson i ja nismo mogli da se pogledamo u oči, što je samo potvrdilo ono što smo zapravo uradili prethodne noći. Dok smo pakovali stvari, a ostali se borili sa šatorima, Džejson je brzo prišao u nameri da izgladi situaciju. Počeo je da se izvinjava, objašnjavajući mi da je ono što se desilo nesmotren potez i greška s njegove strane, i da nikada nije trebao da se upušta u ovakvo nešto s mnom. Samo sam želela da sve nestane.

Profimedia

Rekao je da Tina nikada ne sme saznati, jer bi je to ubilo. Potpuno sam se složila i rekla mu da nikada neću pomenuti to Tini, jer bi to okončalo naše prijateljstvo. Oboje smo se složili da to zadržimo kao tajnu između nas.

Napustili smo kamp i Tina nije ništa posumnjala. Stavila sam srećan osmeh kako niko ne bi posumnjao u nešto. Zašto bi i sumnjali? Džejson i ja smo se upoznali tek nedelju dana pre, i nikada nisam bila devojka koja bi uradila nešto ovako. Pokušavala sam da se nosim sa sve većim osećajem krivice.

Shutterstock

Do danas nikome nisam ispričala šta se desilo. Što se tiče Džoela i mene, zvanično smo prekinuli. Shvatila sam da nikada ne bih dozvolila da me ponesu emocije prema skoro strancu da su moja osećanja prema Džoelu bila jednako jaka kao nekada. Njega nije previše pogodila moja odluka, što je samo olakšalo situaciju.

Tina i Džejson su srećni - zapravo su vereni. Tina me je zamolila da budem njena deveruša i osećam se tako krivom zbog onoga što sam uradila. I ne mogu da pogledam Džejsona, a da ne osećam veliku sramotu. Htela sam da priznam šta sam uradila te noći, ali ipak ne mogu. Ne sada kada se ona sprema da se uda za njega.

Profimedia

Znam da Džejson voli Tinu i ona obožava njega. Sve što mogu da kažem je da smo oboje napravili strašnu grešku koja bi mogla da uništi sreću nekoga ko nam je oboma važan, i ako on može da to zadrži kao tajnu, mogu i ja. Samo se nadam da Tina nikada neće saznati, jer bi to zaista uništilo nju i naše prijateljstvo, zavšrila je svoju ispovest ova devojka.

Nova serija na Kurir televiziji će vas opčiniti

Kurir Televizija

A kako izgleda ljubav Lie i Petrua, te kako se Lia snalazi u ljubavnom trouglu, saznajte u seriji "Veruj u ljubav" koja se emituje na Kurir televiziji, od 16. oktobra, radnim danima u 15 i 20 časova.

Bonus video: