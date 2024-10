Nesrećan i skup potez jedne žene da se preseli u Teksas , kako bi bila sa svojim dečkom, postao je viralan nakon što ju je njen partner iznenada ostavio i to rukom napisanom porukom.

Tiktokerka Džilijen Lejvin preselila se sa svojim dečkom pre otprilike četiri meseca jer je on želeo da bude bliže svom ocu. Dala je otkaz, potrošila ušteđevinu i odustala od svega na čemu je radila u Kaliforniji jer je smatrala da će se isplatiti zbog čoveka za kojeg je mislila da je "ljubav njenog života".

Džulijen je unajmila firmu za selidbe i vozila se do Teksasa kako bi se sastala s partnerom. Provela je mesec dana čekajući da njene stvari stignu u novu kuću i još mesec dana dok nije sve preselila unutra. Čak je izgubila vreme sastavljajući nameštaj, samo da bi se njen dečko iznenadio nakon što se vrati s porodičnog odmora. Nakon povratka njen partner je seo na njihov novi kauč i predao joj poruku.Prema njenim rečima, u poruci je njen dečko tvrdio da "nemaju ništa zajedničko i da su nespojivi". "Kako? Kako to nisam primetila sve ovo vreme?" upitala je Džulijen. "Tri i po godine sreće. Bili smo nespojivi sve ovo vrijeme i nemamo ništa zajedničko tri i po godine?" dodala je. "Vau, kakvo iznenađenje. Hvala što si me obavestio", Lavin je sarkastično otpevala dok su se na ekranu smenjivali isečci nje kako plače.