Petka je imala starijeg brata Jevtimija koji se u to vreme školovao u Carigradu. On se kao vrlo mlad momak zamonašio i kasnije postao episkop grada Madita koji se nalazio u blizini Epivata. Celog života se borio protiv bogumilske jeresi i pročuo po čudesima koje je činio još za života.

„Spoljašnji deo kivota, načinjen od srebra i zlata, sasvim se istopio. Ali unutrašnji deo kivota, načinjen od drveta, tek je malo nagoreo i to spolja. A ispod drvenog poklopca ležale su mošti nedodirnute vatrom. Nisu se istopili čak ni pečati od voska na njenoj rizi”, navela je Ljiljana Habjanović Đurović u svojoj knjizi. Gradske vlasti su ovaj čudesni događaj zapisnički konstatovale, dokumentujući ga kao gotovo neverovatan slučaj. Nakon ovog požara mošti su prenešene u hram Sretenja Gospodnjeg, u istom gradu, gde počivaju i do današnjih dana.

Zabeležena su brojna čuda Svete Petke. Svetom Nikolaju Velimiroviću jedan avijatičarski pukovnik ispričao je četrdesetih godina prošlog veka svoju priču: „U prvom svetskom ratu bio sam opkoljen od austrijske vojske. Branio sam se dokle sam mogao. Naposletku padnem na zemlju ranjen i ležao sam na leđima. Austrijski oficir priđe mi ljutit kao zver, pa podiže nož i uhvati me za gušu da me zakolje. Ja samo uzviknuh: ’Sveta Petko, spasi me!’ I u tom izgubim svest. Kada sam došao sebi, ja sam se našao u bolnici. Saznao sam da se onaj oficir što me hteo zaklati najedanput uplašio od nečijeg glasa koji je rekao Zurick - ’Nazad!’. I tako on pobegne, a mene ostavi. Od tada ja slavim svoju krsnu slavu Svetu Petku svečanije i radosnije nego ikafda prije toga."