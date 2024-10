Ispovest

Radmila iz Nemačke otišla na svadbu u Kruševac, a zbog poklona mladencima je pojela živa sramota: Rodbina je stavila na stub srama

Bratanica iz Kruševca me nedavno pozvala na svadbu. I rekla sam da ću doći. I bilo me sramota, života mi, da se obrukam. E baš to se na kraju i desilo.