- Želim da se zahvalim svima koji su mi pružili ruku i podržali me u zaista najgorem trenutku u mom životu. Odlučila sam da više ne pričam o svom bivšem ili sa njim (neko vreme, moram da se izlečim) Ne želim negativnost ili dramu u svom životu. Porodiću se za manje od mesec dana. Moram da se fokusiram na svoje ćerke. Ponovno proživljavanje mog bola neće ništa promeniti. On i ja NIKADA više nećemo biti u vezi i zauvek sam zahvalna tom motociklu zbog toga. Verujem u Boga da će se on pobrinuti za mene, izlečiti me i pomoći mi da budem najbolja mama koja mogu da budem - napisala je kao naslov videa zahvalnice.