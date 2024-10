"Još 2007. godine napustila sam fakultet, uprkos tome što sam dugovala oko 50.000 dolara studenstkog kredita. Verovali ili ne, to je bila najpametnija odluka koju sam donela. Niko od mojih prijatelja koji su diplomirali, nije uspeo da nađe posao. Znala sam da moram da uđem u još veći dug kako bih stigla do diplomiranja, a već sam imala odličnu poziciju kao asistent.

Nekoliko godina nakon što sam napustila fakultet, prijatelj mi je rekao da imam sposobnost da razumem video sadržaj i društvene mreže. Predložio mi je da uplovim u profesionalne vode na tom planu. Bio je to trenutak koji je sve promenio. Moji sporedni projekti nisu bili samo zabavni. Učili su me vrednim veštinama koje su bile sve traženije. To me je navelo da preuzmem strategije koje sam učila o sadržaju i društvenim mrežama i da započnem nekoliko poslova sa strane.