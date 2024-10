Nakon toga, čak je mislila da ima zatvor i to upravo te noći kada se porodila.

- Rodila sam ga u toaletu, pogledala sam dole i videla da je živ i vikala sam tatu. Tada dolazi moj tata i pomaže mi da izvadim bebu iz toaleta jer je očigledno još uvek vezana u tom trenutku i malo mi je teško da ga izvučem. Pogledala sam dole u ​​toalet, a on je tamo sa vodom do ušiju i tačno ispod brade, samo gleda gore u mene, kao: "Hoćeš li me izvući odavde, mama?" - prisetila se ona.