"Ljudi došao je i taj dan. Vraćamo se u Ameriku. U to ime jedan reel za sve nas koji živimo ‘preko’. Kako se dijaspora pakuje? Mislim da će me samo oni razumeti. Imalo bi ovde da se doda mnogo toga još, ali ne može da stane u reel. Pišite mi da li i vi poznajete nekog ko se ovako pakuje? Obavezno na kraju izvadim moje stvari da bi spakovala rakiju, suvo meso, lekove i sve naše proizvode koji su drugi poručili da im ponesem", piše Andrijana.

„Ja tako ponela 5 kg paprike da ispečem, a carinik me pitao jel to u Nemačkoj nema paprika. Rekoh ima, ali nema kao mamine i pustio me uz smeh.“