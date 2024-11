Hose Menendez upisao je fakultet nakon što je dobio stipendiju za plivanje . Iako je Kiti bila dve godine starija, brzo se zaljubila u Hosea Menendeza, i do proleća 1963. godine provodili su sve vreme zajedno.

Par se venčao 8. jula 1963. godine , a do kraja leta su se preselili u Njujork , gde je Hose Menendez prešao na Kvinz koledž. Stekao je diplomu iz ekonomije i računovodstva i brzo napredovao u nekoliko kompanija nakon diplomiranja.

Do 1980-ih, Hose Menendez je imenovan za glavnog operativnog direktora u "RCA-Ariola", muzičkom ogranku "RCA" korporacije, gde je upravljao poslovima za ceo svet i potpisivao ugovore sa grupama kao što su "Duran Duran" i "Eurythmics" za platu od 500.000 dolara godišnje. Radio je prekovremeno i često putovao, dok je Kiti odgajala dvojicu sinova na imanju vrednom milion dolara u Prinstonu u Nju Džeziju.

Karen Lam, prijateljica Kiti Menendez, rekla je za Vanity Fair 1990. godine da je Kiti bila duboko nesrećna zbog muževljeve afere i da je pokušala samoubistvo tri puta . Bivši Kitin terapeut takođe je svedočio tokom prvog suđenja braći da je bila suicidalna zbog muževljeve osmogodišnje afere sa ženom iz Njujorka. On je rekao poroti da je Kiti videla samoubistvo kao n ačin da se osveti mužu zbog afere i da je postala depresivna i zavisna od droga i alkohola.

Lajl Menendez, tada star 21 godinu, pozvao je 911 govoreći da su on i njegov tada 18-godišnji brat Erik upravo došli kući sa filma i pronašli svoje roditelje mrtve.

Svedočio je da ga je majka tokom kupanja „svuda“ dirala sve do njegove 13. godine, i da ga je pozivala da legne pored nje, a onda bi on morao da dodiruje „svuda“ nju. Kada je imao 11 godina, njegova majka je nosila otvoreni ogrtač i često se kretala oko njega bez gornjeg dela.

Takođe ju je optužio za fizičko i emocionalno zlostavljanje , uključujući udaranje nogom, a takođe ga je vukla za kosu do svoje sobe.

„Jedna od zabluda je da nisam voleo svog oca ili svoju majku“, kaže on. „To je najdalje od istine. Mnogo mi nedostaje moja majka. Voleo bih da mogu da se vratim, razgovaram s njom, zagrlim je i kažem joj da je volim, i da sam želeo da me voli i da bude srećna sa mnom, da bude srećna što sam njen sin i da oseća tu radost i tu povezanost. I samo to želim.“