Mnogi ljudi našli su se u situacijama iz kojih je nemoguće izvući se, a razlog je uvek tragikomičan. Ma koliko to njima samima izgledalo tragično, snimci koji su dospeli na društvene mreže nasmejali su mnoge i ulepšali im dan. Naime, posao od kuće ponekad može biti pravi izazov, pogotovo ukoliko nemate sobu koja je izolovana i predviđena za to.

Žena kojoj je upaljena kamera očigledno razgovara s nekim sa posla. Bilo da radi neku onlajn obuku ili ima poslovni sastanak, usredsređena je na to. Međutim, njen suprug kao da je totalno zaboravio na to. On nonšalantno prilazi supruzi u majici u vidu dresa i gaćama, koje čak nisu ni bokserice. Dok u ruci nosi čašu, on ne shvata da je u kadru, dok mu žena rukom ne da znak da se skloni. Međutim, kako žena mahinalno rukom maše ka desno, muškarac u panici kreće da trči u desnu stranu. Baš tada se sudara sa zidom, uz bučan zvuk udarca, piće mu ispada, a on se hvata za glavu i beži u drugom smeru.