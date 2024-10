" Osećam se koketno, a kako i ne bih kad sam slobodna i on ima sve svoje zube pa nisam mogla da odbijem. Ako uspe veza, on je samo par soba na spratu ispod udaljen od mene. Svaki put kad ga vidim, jede banane pa sam sam kupila minđuše na banane," ispričala je Lilian pa dodala:

"Vratila sam se s večere i nije dobro prošlo. Hteo je da me poljubi, ali nije mi se svidelo. Htela sam da bacim bananu na njega, ali nisam se usudila, to nije damski. Kako god! Do sledećeg," ispričala je Lilian.