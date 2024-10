"Imala sam nepodnošljiv gorući osećaj, sve me je peklo i bilo izuzetno otečeno. Kada sam spustila pogled videla sam da mi preko zavoja izbija zelena sluz. Nisam znala šta se dešava, bila sam uplašena za svoj život ," ispričala je.

Nakon nedelju dana provedenih u bolnici i svih nedaća koje je prošla Sofija se nije dala uplašiti pa je već, januara meseca 2023. godine, otišla u drugu kliniku u Turskoj i ugradila najveće silikone koji postoje na tržištu i sada je, kako sama kaže, najsrećnija do sad.

"Planiram da imam liposukciju za nekoliko nedelja. Volim što imam mogućnost da menjam sebe kako želim. Istina je da je to bilo moje najstrašnije iskustvo, ali preživela sam. Ranije me je bilo stid da javno ispričam svoju priču, pogotovo jer sam nakon toga imala još operacija, ali shvatila sam da je važno govoriti o tome. Ono što imam da vam poručim jeste da dobro istražite i pogledate kritike lekara, kao i da se me operišete samo zato što je jeftino," zaključila je Sofija.