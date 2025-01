Pamtite li kultnu repliku iz filma Mesec je tužan: "Zar nikad nisi čuo da devojka treba da bude mlađa od muškarca za polovinu njegovih godina, plus sedam?". Ovo nekadašnje zlatno pravilo danas izaziva smeh, ali i postavlja pitanje: postoji li uopšte idealna razlika u godinama za brak ili je to samo još jedna društvena konstrukcija?

Ako pitamo stručnjake, tu nema rasprave. Njihov stav je jednoglasan: razlika u godinama značajan je faktor romantičnih odnosa. Brendi Porč, sertifikovana terapeutkinja, u članku "Razlika u godinama u vezama: Koliko je 'previše'?" ističe da "čak i mala razlika u godinama, poput 4 do 5 godina, može otkriti različite nivoe zrelosti". Kada postoji značajna razlika u godinama, poput 10 do 15 godina ili više, životna iskustva mogu biti drastično različita. Sevtnica za mentalno zdravlje, ĐinaMari Đarino, u pomenutom članku dodaje: "Što je veća razlika između partnera, to je veća verovatnoća da će se veza suočiti s izazovima povezanim s fazama života".