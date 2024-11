- Kada se zaljubiš u stranca, uvek postoji mogućnost da ćeš se jednog dana preseliti u njegovu zemlju. Tako je i meni bilo – pre nego što smo se preselili u Beograd, imala sam priliku da više puta posetim ovaj grad, kao i da putujem po Srbiji i Balkanu. Bilo je to pravo otkriće, gostoprimstvo ljudi koji ovde žive, način života koji je mnogo mirniji i opušteniji u poređenju s užurbanom Moskvom! Oduševili su me, a naravno i prelepa klima. Kad je skoro tokom cele godine toplo i sunčano, osmeh se prosto sam pojavi na licu.

Upitana kako se njen odnos sa partnerom razvijao tokom godina, gde je ljubav zapravo počela i kako su se upoznali, ova šarmantna Ruskinja otkriva da se to dogodilo u glavnom gradu Rusije.

- Moj suprug i ja smo se upoznali u Moskvi, dok sam još bila studentkinja, a on tek završio fakultet. Sreli smo se u jednom kafiću, a on je bio vrlo uporan u želji da me upozna, čime je i osvojio moje simpatije. Svadbu smo proslavili u Beogradu, iako smo tada živeli i radili u Moskvi, ali bilo je lakše da mojih 15 gostiju doputuje u Beograd nego njegovih 150 u Moskvu - našalila se Daria i dodala da su svoju porodicu veoma brzo proširili: