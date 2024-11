"Svi su me plašili pričama o životu sa Turčinom. Čula sam strašne priče, poput: 'Nemoj da rađaš decu, jer ako se ikada razvedeš, nećeš ih nikad više videti.' Ipak, sada imamo dvoje dece. Da li je naš brak promenio dinamiku? Jeste. Sada zaista shvatam šta znači biti u braku. Pre braka, radila sam 12 godina, od toga pet godina bez ijednog slobodnog dana. Danas ne radim – moj muž obezbeđuje sve za nas i svakog dana osećam njegovu zaštitu i podršku."

Na ulici su često upućivani pogrdni nadimci poput "ludak", "nakaza", "žabac", "magareće dete", i slični. Svetlana na to reaguje smehom. Zašto? "Nije prvi put, niti poslednji. Moju ćerku su zvali ružnom i vešticom. Razlog tome je što ovde ljudi ne žele da 'ulete' u negativnu sudbinu deteta, pa zbog toga ne koriste lepe izraze", objašnjava.

Njene kućne navike nisu uvek bile po volji mužu. Na primer, uvek se ljuti kad Svetlana po kući nosi samo dugu majicu, jer smatra da bi mogla biti viđena iz drugih kuća. Takođe, nije ljubitelj svinjetine i smatra da to nije zdravo, dok Svetlana smatra da je ovčetina još gore miriše!

Svetlana priznaje da joj se lokalni doručak, s kobasicama, maslinama i džemom, nikada nije dopao. "Brinula sam se zbog toga, kako ću biti blogerka u Turskoj ako ne volim njihov doručak? Uvek sam se pitala zašto ljudi jedu kobasice ujutro. To definitivno nije hrana za doručak!", kaže ona. Takođe, primetila je da su svi turski deserti bogati šećernim sirupom, a glavno jelo često se sprema s puno paradajza i ulja.

Poseta prijatelju u Turskoj ne može da prođe bez izuvanja obuće pre nego što se uđe u kuću. Turci nikada ne nose cipele po stanu, što je njima šokantno kada vide ljude iz drugih zemalja koji to ne poštuju. Obuća se mora izuti i pred džamijom, koja je, kao i domovi vernika, uvek bez obuće.

U Turskoj, kvalitetno obrazovanje je dostupno samo onima koji su veoma pametni ili veoma bogati. Državni vrtići primaju decu tek od četiri godine, i to samo u trajanju od četiri sata dnevno. Ako želite da vaše dete bude duže u vrtiću, morate da platite dodatne troškove. U privatnim školama treba da platite sve – od hrane i uniformi do školskih i sportskih oprema. Na primer, školski troškovi mogu da iznose i do 3.000 evra godišnje.