Saveti

Poznata psihološkinja otkrila kako da izbegnete raskid: Ovo je jedina stvar o kojoj parovi ne treba da razgovaraju

U svojoj popularnoj emisiji "Couples Therapy" Orna Guralnik pokušava da pomogne parovima da kroz konflikte dođu do rešenja. Ponekad to znači pronalaženje zajedničkog jezika, dok u nekim slučajevima to znači prekidanje veze. Ona ističe da partneri treba da izbegavaju jedan način razgovora koji ne vodi nikuda.