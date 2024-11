" Ne perem njegov veš, imam svoj i veš moje dece. On se brine o svom vešu," ispričala je Džesi i dodala da njen suprug pored pranja veša takođe vodi računa i o prostiranju i slaganju.

" On mora da kupi svoje proizvode, čak i ako sam ja u radnji, neću mu ih kupiti ," objasnila je Džesi i dodala da se kupovina odnosi i na čarape i donji veš.

"Ne pomažem mu oko plaćanja računa. Ako mu nedostaje novca za kiriju ili režije, to nije moj problem. On je odgovoran za to," zaključila je Džesi a njena pravila izazvala su burne reakcije njenih pratilaca.