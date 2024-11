"Bili smo u braku 10 godina. Moj muž Nikola je imao jednu prijateljicu koja mi je uvek zagorčavala život. Nikada nije poštovala granice pristojnosti. Oduvek je pričala da sam sa Nikolom samo zbog njegovih para. Tačno je da on zarađuje mnogo više od mene, ali sam i ja učestvovala u plaćanju kućnih računa i kupovini hrane. Tokom proteklih godina, ta prijateljica je širila razne glasine o meni. Kada sam rekla Nikoli da joj skrene pažnju da to ne radi, on je odgovorio da su to ’sitni problemi među ženama’. Nikada nije želeo da joj postavi granicu koju ne sme da pređe kada je naš brak u pitanju," priča Ana pa dodaje: