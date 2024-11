"Između glavnog obroka i slatkiša bi trebalo da bude minimum sat vremena pauze. Zato je preporuka da se ni voće ne jede posle glavnog obroka. Enzimi se baziraju na ono što smo uneli pre toga i onda ostaje nesvareni deo voća ili slatkiša, kreće fermentacija i to može da dovede do oštećenje želuca, naše bakterijske flore i da nanese više štete nego koristi", objasnila je.

"Svako gladovanje i velika količina hrane posle toga, morate da se složite sa tim, da se to vrlo često dešava u svakodnevnom životu, to je stres za organizam. Podizanje insulina i kortizola, pa kortizol pokreće iz jetre šećer i dolazi do naglog skoka glikemije i ulazimo u začarani krug koji na kraju dovodi do insulinske rezistencije, dijabetesa tipa 2 i gojaznosti", rekla je dr Stanković.