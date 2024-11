- Svaka prepreka, svaki izazov, svaki trenutak sumnje u sebe doveli su me do ove tačke. Ovo iskustvo dalo mi je nešto neprocenjivo – prijateljstva koja će trajati čitav život. Biti okružen inspirativnim ženama koje dele slične snove i vrednosti bio je jedan od najvećih darova ovog putovanja. Ova prijateljstva prevazilaze granice i zauvek će me podsećati na lepotu povezanosti i zajedničkih snova. Gledajući unazad, ponosna sam što sam dala sve od sebe. Ponosna sam što sam ostala autentična i što sam svaki korak ovog neverovatnog putovanja mogla podeliti s vama.