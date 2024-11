- Nisam joj rekao šta radim, želeo sam da je iznenadim. Niko nije znao o čemu se radi, čak ni ona. I kada sam joj pokazao finalni rezultat, to je bila reakcija na koju sam čekao. Kad je vidim da plače, to znači da sam uspeo. Motivisala me je njena reakcija, rekla mi je da je to upravo ono što je želela - ispričao je.