‘Trebalo je to da bude najlepše poglavlje mog života, ali duboko sam osećala da je ovo kraj mog odnosa iz snova, i da će svi to videti. Aleks i ja bili smo zajedno šest godina. Od prvog trenutka, osećala sam da je on onaj pravi. Naše porodice su se sprijateljile, naši životi bili su u potpunosti povezani i verovala sam da ćemo živeti srećno do kraja života’, dodaje.