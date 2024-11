“Prve dve godine nije me ni pogledala. Kad je čula da dolazim s posla, zatvorila je vrata kuhinje, kraj kojih sam morala da prođem do stepenica koje vode na naš sprat. Ta je vrata zatvarala kad god bi me čula i da silazim. No, mog je supruga, meni iza leđa, zvala na ručak kad bi god bi došao s posla i krenuo na sprat. Ta žena nikad nije pitala jesam li ja taj dan nešto skuvala, ali je sutradan znala šta sam skuvala. Pravila se da me nema, a htela je sve da zna o meni”, kaže Stanka.