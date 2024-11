Ispovest žene koja je pretrpela krah braka

Izreku "bolje dobar razvod, nego loš brak" malo ko može da ospori. Olakšanje koje dvoje osete kada konačno prestanu vika i svađe, mnogi kažu da je neopisivo. Međutim, kada razvod želi samo jedan od partnera to ume da bude izuzetno bolno, pogotovo ako druga strana to ne očekuje.

Baš takvu situaciju prošla je žena, koja je želela da zadrži svoju anonimnost, ali je svoju ispovest podelila je na portalu "Mamamia", a mi vam je prenosimo u celosti:

"Uvek sam verovala da moj suprug i ja imamo snažnu ljubavnu vezu. I naši prijatelji i porodica uvek su govorili da smo Tomas i ja savršen par, iako smo sušte suprotnosti. Zajedno smo proveli 12 godina, od kojih smo 10 bili u braku, i volela sam ga svakim atomom svog bića.

Tomas je kreativac, pa je imao dane kada se osamljivao, ali i one dane u kojima sam ga satima slušala o njegovoj inspiraciji. Naravno, kao i svaki brak, imali smo naših uspona i padova. Čak je, pre tri godine, pokušao da me ostavi. Ne mogu da vam opišem noćnu moru koju sam prošla. Tuga me je umalo ubila. Iako mi je rekao da ne zna da li želi da ostane u braku sa mnom i da oseća da smo se udaljili, ja sam se i dalje borila jer nisam mogla da zamislim život bez njega.

Tatsiana Kalasouskaya / Panthermedia / Profimedia

Pristao je da krenemo na bračno savetovanje, i nakon nekoliko terapija izgledalo kao da smo rešili probleme. Činilo mi se da nam stvari idu na bolje. Odavno smo se dogovorili da nemamo decu, tako smo kroz život išli samo nas dvoje. U kući, moja plata nam je bila glavni izvor prihoda jer radim u finansijama i mogu da pokrijem sve, a čak nam i ostane preko. Ipak je on umetnik, ali meni to nikada nije smetalo. Volela sam ga. Istina, umeo je da mi pokaže svoju nezgodnu narav u momentima kad je neraspoložen, ali ni to mi nije smetalo. Volela sam ga baš takvog kakav jeste.

Međutim, onda je došla naša desetogodišnjica braka što je ujedno trebalo da bude i proslava obnove naše veze. Mnogo sam se radovala večeri u našem omiljenom restoranu, a čak sam kupila i novu haljinu za tu priliku. Kad smo stigli, naručili smo piće i sve je izgledalo sasvim normalno. Sećam se da sam pomislila da prelepo izgleda. Rekla sam mu to, ali me nije udostojio odgovora. A onda je, zajedno sa našim pićem, stigao i šamar realnosti.

Nonšalantno mi je preko stola pružio koverat. Isprva sam mislila da je to poklon za godišnjicu, ali kad sam ga otvorila umalo se nisam onesvestila - unutra su bili papiri za razvod. Od šoka nisam izustila reč, samo sam nemo zurela. Objašnjavao mi je da je nesrećan sa mnom i da je vreme da se raziđemo, a onda mi je rekao nešto što mi je zarilo nož pravo u srce - zapravo me je ostavio zbog druge žene, Marise, sa kojom je takođe već neko vreme bio u vezi. Da zlo bude veće, Marisa je njegova dalja rođaka, a naša porodična prijateljica. Istog momenta sam ustala i otišla iz restorana.

Shutterstock

Pratio me je do auta, a tada sam počela da urlam, upitavši ga koliko dugo traje afera. Rekao mi je da su se njih dvoje oduvek voleli i da sada žele da budu zajedno. Sve je bilo isplanirano. Pitam se da li je bio u toj aferi i dok smo bili na bračnom savetovalištu?

Na moje pitanje zašto samo je slegnuo ramenima. Iako mi je rekao da mu je žao što me je povredio, iskreno, sada ne verujem u to. Rekao mi je da ćemo uvek biti prijatelji, ali kakav prijatelj bi mi učinio takvu nepravdu? Sve vreme u autu, na putu do kuće, ridala sam od plača. Po prvi put u životu mi je drago što nemamo decu, ne želim da ga vidim više nikad u životu. Sve što sam imala uložila sam u nas, a on mi je okrenuo leđa. Ljubav ka njemu me je totalno zaslepila, a on mi je na tacni poslužio prevaru i poniženje.

U besu sam pokušala da kontaktiram Marisu i kažem joj da je rasturačica brakova, ali me je ona blokirala pre nego što je to meni uopšte palo na pamet. Nikada više neću dobiti priliku da im u facu saspem sve što mi je na duši. A možda je tako i bolje. Ono što je sigurno da, ma koliko želeo, Tomas i ja nećemo biti prijatelji. Ne želim da ga vidim više nikad u životu," završila je žena svoju ispovest.

Kako biste vi postupili?

